Barış Yürüyüşü'nün katılımcıları Liplje Kampı'na ulaştı - Son Dakika

Barış Yürüyüşü'nün katılımcıları Liplje Kampı'na ulaştı
08.07.2021 21:51
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin, orman yolundan Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü"nün katılımcıları Liplje Kampı'na ulaştı.
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin, orman yolundan Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü"nün katılımcıları Liplje Kampı'na ulaştı. Sırp birliklerin en az 8 bin 372 Boşnak sivili acımasızca öldürdüğü soykırımın 26. yılı anma etkinlikleri kapsamında, bu yıl 17'ncisi düzenlenen yürüyüşün katılımcıları, üç günlük yürüyüşün ilk gününü tamamladı.
Son Dakika 00:03 Alkollü sürücü yaşamlarının baharındaki iki genç kızı hayattan kopardı 22:40 Müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarına Akbank'tan yanıt: Kesinlikle gerçek değil 22:00 Son Dakika: 4. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi 19:48 Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini "düşmüştür" diye savundu 19:03 Şahan Gökbakar'ın "özel mülk" tabelasını astığı iskeleye inceleme 15:45 Serenay Sarıkaya, peş peşe paylaştığı mavi bikinili pozlarıyla büyüledi 13:25 Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu 12:14 Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti