"Barış Yürüyüşü", Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sona erdi - Son Dakika

"Barış Yürüyüşü", Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sona erdi
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılında yaşanan soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin, orman yolundan Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü", Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sona erdi.
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılında yaşanan soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin, orman yolundan Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü", Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sona erdi. Sırp birliklerin en az 8 bin 372 Boşnak sivili katlettiği soykırımın 25'inci yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl yaklaşık 400 kişi katılırken, katılımcıları Srebrenitsa anneleri karşıladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 20:09 Kaynak: AA
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