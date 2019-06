Barış, zafere doğru ilerliyor

İZMİR'de doğum sırasında beyninin oksijensiz kalmasına bağlı olarak serebral palsi (SP) hastası olarak dünyaya gelen 8 yaşındaki Barış Ersan, tüm hareket ve duruş bozukluklarını bir bir yenerek yürüyebileceği günün hayalini kuruyor. Onun bu zorlu yolculuğunda her zaman destekçisi olan babası ve dedesi, Barış için hazırladıkları 30 metrelik paralel bar ile onun özgüvenini geliştirerek desteksiz yürümesine yardım ediyor.Barış Ersan, bundan 8 yıl önce, doğum sırasında oksijensiz kalmasına bağlı, beyin hücrelerinin bir kısmı ölü olarak dünyaya geldi. Vücut hareketlerini ve kas gelişimini ciddi şekilde etkileyen SP hastalığı nedeniyle baş ve gövde koordinasyonunu sağlayamayan Barış, ona inananlar sayesinde büyük bir gelişme gösterdi. Kemalpaşa 'da bir kokoreççi dükkanı işleten dede Kadir Ersan ve baba İlkay Ersan da Barış'ın sağlığı için ellerinden geleni yapıyor. Pedalına ayakkabı monte edilmiş bisiklet, kas gelişimini arttırmak için yüzme havuzu ve yürümesini öğrenmesi için paralel bar, Ersan ailesinin Barış'ın gelişimine katkı sağlamak amacıyla kendi imkanlarıyla hazırladıkları tasarımlardan yalnızca birkaçı.Torununun hiçbir zihinsel engeli bulunmadığını, aksine çok zeki olduğunu dile getiren Kadir Ersan, Barış'ın bireysel konuşma eğitimleri ve fizik tedavi desteği almak için bir rehabilitasyon merkezine gittiğini, ancak bunların yetersiz kaldığını söyledi. Haftada 2 gün 2'şer saat fizik tedavinin yanında bir fizyoterapistin haftada 3 gün birer saat Barış'ı çalıştırdığını anlatan Ersan, "Bunların hiçbirisi yeterli değil. Biz de bu eksiği kapatmak için kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar fizik tedavi merkezlerinde gördüğümüz cihazların muadillerini yaptık. Bir çocuk bisikletinin pedalına ayakkabı monte edip bisiklet kullanmasını sağladık. Ayakta durabilmesi için kullanılan bir aletin benzerini yaptık. Şu an o aleti başka bir çocuğa hediye ettik, çünkü Barış o noktayı geçti. Evimizin terasına ve dükkanımızın arkasındaki boş alana yürüyüşünü desteklemek için paralel bar kurduk. Barış kenarlardaki demirlere tutunarak yürüyor. Uzmanlar dengede durma, eğilip kalkma, germe egzersizlerine ağırlık veriyor. Barış'ın ayağa kalkması için yapılan tüm çalışmalara biz de kendi çabalarımızla destek oluyoruz" dedi.Paralel bara kısa süre içerisinde ilave olarak korse şeklindeki dik durma yeleğini ekleyeceklerini ifade eden Ersan, Barış'ın düzenli olarak yürüme egzersizi yaptığını söyleyerek şunları anlattı:"Barış en az günde iki kez bu 30 metrelik alanı iki tur yürüyor. Bu onun özgüvenini geliştirerek beynin yürüme adaptasyonunu sağlayacak. Barış daha azimli. Onun azmi olmasa, bu kadar yol alamazdık. Burada hayvanlarla iç içe açık alanda vaktini geçiriyor. Ondaki ilerlemeyi de görüyoruz. Doktorlarımız tedaviye ilk başladığımızda, '15 yaşından önce bağımsız yürüyemez' diyordu. Bu barla bu süreyi biraz daha erkene çektiğimizi düşünüyoruz. Torunum bir gün yaşıtlarıyla aynı seviyeye gelecek. Doktorların bize verdiği süreden en az 3 yıl daha ilerideyiz. Allah izin verirse emeğimizin karşılığını mutlaka göreceğiz. Barış belki futbol oynayamaz ya da bir manken gibi güzel yürüyemez, ama kendi ihtiyaçlarının tamamını kendi görebilecek."KONUŞMAYA 7 YAŞINDA BAŞLADIEşinden ayrı yaşayan ve Barış'ın 7 yıldır annesini görmediğini söyleyen baba İlkay Ersan ise, oğlu için gösterdikleri özverinin karşılığını almaya başladıklarını dile getirdi. Evlerinin dış kısmına bir asansör kurduklarını ve evin terasında Barış'ı her gün çalıştırdıklarını anlatan İlkay Ersan, şöyle konuştu:"Barış doğduğunda et yığını gibiydi. Kafasını dahi tutamıyordu. Şu anda ayaklarında refleks var. Yürümeyle ilgili epey yol aldı. Tedaviler sonuç veriyor. Ama kendi azmi de buna destek oluyor. Doktorlarımız, böyle giderse 11-12 yaşlarında bağımsız olarak yürüyebileceğini söylüyor. Biz çok ümitliyiz. Barış kendi kendine yemeğini yer. Sadece tuvalet ihtiyacını görmesinde destek oluyoruz. Konuşmaya geçen sene 7 yaşındayken başladı. Bunu da çok üstüne düşerek başardık. Şimdi her istediğini ifade ediyor."EN SEVDİĞİ DERS MATEMATİKBarış'a evde eğitim veren öğretmeni Çayan Arıkan da, 2'nci sınıf düzeyinde okuyan öğrencisinin başarısından memnun olduğunu dile getirerek, "Barış şu an ikinci sınıf öğrencisi ama sayısal ve sözel olarak 4'üncü sınıf zekasına sahip. İlerlemeyi çok seviyor, her anlattığımız konuyu kavrıyor. Derslerimizin hepsini internet desteği ve kitaplar üzerinden işliyoruz. İlk başlarda okumada tutukluk vardı. Hemen giderdik, çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. En sevdiği ders matematik" dedi.

- İzmir