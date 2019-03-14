Barışa Olan Umudumuz Daha da Artıyor"

Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, barışa olan umutlarının giderek arttığını söyledi.

Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, barışa olan umutlarının giderek arttığını söyledi.



Abdullah, başkent Kabil'de katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, Afganistan halkı ve devletinin kalıcı barış istediğini belirtti.



Barışın, Afganistan için ilk sırada yer aldığını ifade eden Abdullah, "Barışa olan umudumuz daha da artıyor." dedi.



Abdullah, Taliban'ın Afgan hükümetiyle doğrudan görüşmediği sürece hiçbir sonuç elde edemeyeceğini kaydetti.



Afganistan'ın geleceğiyle ilgili kararları Afganistan halkı ve devletinin alacağını dile getiren Abdullah, bu nedenle Taliban'ın doğrudan Afgan makamlarıyla görüşmesi gerektiğini aktardı.



Öte yandan ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beşinci kez gerçekleşen Taliban ile barış görüşmelerinde iki konu üzerinde uzlaşma sağlandığını belirtmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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