Son Dakika Haberleri: Barışın Anahtarı Afganistan'da, Savaşın Anahtarı İslamabad'da"

Barışın Anahtarı Afganistan'da, Savaşın Anahtarı İslamabad'da"

51 dakika önce

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "Barışın anahtarı Afganistan'da çünkü barış konusunda yol haritamız var ama savaşın anahtarı da Quetta, Rawalpindi ve İslamabad'da.

Barışın Anahtarı Afganistan'da, Savaşın Anahtarı İslamabad'da
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "Barışın anahtarı Afganistan'da çünkü barış konusunda yol haritamız var ama savaşın anahtarı da Quetta, Rawalpindi ve İslamabad'da." dedi.

Gani, başkent Kabil'de gençlerle bir araya geldi. Burada konuşan Gani, geçici barışın ulusal otoriteyi zayıflatacağını belirterek, bu aşamada, ulusal çıkarları temsil etmek için sabırla hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Barış konusunda acele edilmemesi ve her kesimin görüşünün alınmasına vurgu yapan Gani, "Barışın anahtarı Afganistan'da çünkü barış konusunda yol haritamız var ama savaşın anahtarı da Quetta, Rawalpindi ve İslamabad'da." ifadelerini kullandı.

Eşref Gani, "Biz Taliban ile koşulsuz barış istiyoruz bu konuda çok ciddiyiz ve kimsenin şüphesi olmasın, barış olacaktır." diye konuştu.

"Biz geçici barış değil, kalıcı barış istiyoruz" diyen Gani, Taliban'ın, Afganistan halkının iradesine saygı duymasını istediğini aktardı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:55 Kaynak: AA

Afganistan Cumhurbaşkanı, Rawalpindi, Afganistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Satışı Geçiş Ücretine Takıldı CHP Odabaşı Çatlağı Derinleşiyor! Kılıçdaroğlu, Hesap Sordu: Bu Ne Rezalet Oğuz Kaan

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'den İlginç Benzetme: Kırmızı Pazartesi Romanı Sahneye Konuyor Galatasaray, Mitroglou Transferini KAP'a Bildirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 11:46:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barışın Anahtarı Afganistan'da, Savaşın Anahtarı İslamabad'da"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]