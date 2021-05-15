Barışma buluşması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde barışma buluşmasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde ilçedeki 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, 2 çocuğun kavga etmesi sonucu aileler arasında husumet oluştu. 2 ailenin yakınlarının devreye girmesiyle Ramazan Bayramı'nın 2. gününde barışma için bir buluşma yapıldı. Sokakta buluşan 2 ailenin bayramlaşması esnasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bir kişi belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı. Bazı kişilerinin ise bıçakla birbirlerine saldırdığı olayda Birkan Ö. (28) tabancadan çıkan kurşunla yere yığıldı. Birkan Ö.'nün ağabeyi Gürkan Ö. ile taraflardan B.K.A.'nın bıçak darbesiyle yaralandığı olayı görev çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Birkan Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybederken, polis ekipleri tarafından B.K.A., G.Ö.,Y.Ö, E.Ö., İ.G.Y., S.P. ve Ü.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON