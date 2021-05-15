Barışma buluşmasında silahlı, bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

TRABZON'da husumetli ailelerin bayram günü barışma buluşmasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla vurulan Birkan Öztürk'ün (28) hayatını kaybettiği, 2 kişinin de bıçakla yaralandığı olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olay dün akşam saatlerinde 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 çocuğun kavga etmesi sonrası aralarında husumet oluşan aile, bayram nedeniyle yakınlarının da araya girmesi ile barışmak için sokakta buluştu. Taraflar arasında bayramlaşma sırasında çıkan tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişi tabaca ile ateş açarken, bazı kişiler de bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Olayda, Birkan Öztürk ateşlenen tabancadan çıkan merminin kasığına isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılırken, ağabeyi Gürkan Öztürk ile taraflardan B.K.A. ise bıçak darbesiyle yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Birkan Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekiplerince aralarında cinayet şüphelisi B.K.A.nın da yer aldığı G.Ö.,Y.Ö, E.Ö., İ.G.Y., S.P. ve Ü.A., gözaltına alındı. Şüpheli B.K.A'nın da kavga sırada bıçaklanarak hafif yaralandığı belirlendi.