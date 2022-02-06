Üye Girişi
Barışma etkinliğinde kan döküldü: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Barışma etkinliğinde kan döküldü: 2 ölü, 6 yaralı

06.02.2022 11:32

Sinop'un Boyabat ilçesinde husumeti bulunan 2 grubun barışmak için bir araya geldiği etkinlikte kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada 2 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı.

Sinop'ta dün saat 23.00 sıralarında Bağcılar Mahallesi'ndeki restoranda husumetli olan 2 grup, barışmak için bir araya geldi ancak taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda 8 kişi, vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Boyabat 75'inci Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aşkın Ç. ve Cemal E., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

VALİ VE İL EMNİYET MÜDÜRÜ BÖLGEDE

Kavga haberinin duyulmasıyla hastane önünde de gerginlik çıktı. Polisin müdahale ettiği arbede sonrası çok sayıda kişi, gözaltına alındı. İlçede güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Vali Erol Karaömeroğlu ve İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin de ilçeye gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

OLAYA KARIŞANLAR GÖZALTINDA

Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Yaşanan olaya hızlı bir şekilde müdahale edilmiş olup, olaya karıştığı tespit edilen failler gözaltına alınmıştır" denildi.

Barışma etkinliğinde kan döküldü: 2 ölü, 6 yaralı
Barışma etkinliğinde kan döküldü: 2 ölü, 6 yaralı
Barışma etkinliğinde kan döküldü: 2 ölü, 6 yaralı
Barışma etkinliğinde kan döküldü: 2 ölü, 6 yaralı
Barışma etkinliğinde kan döküldü: 2 ölü, 6 yaralı
YORUMLAR
500

Bağcılar, Boyabat, kavga, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Barışma etkinliğinde kan döküldü: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:29 Eşinin mevlidinde hocadan nasihat alan Erken: O üzülmesin diye artık ağlamayacağım
11:26 Isparta'da donarak ölen vatandaşla ilgili ayrıntılar geldi! Valilik resmi açıklama yaptı: Aklen maluldür, yardım teklifini kabul etmemiş
11:12 Son Dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, haddini ve kendini bilmezlerdir
11:01 Fotoğraflarını satışa çıkaran fenomenin 10 günde kazandığı para dudak uçuklattı!
10:58 ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı!
10:56 Galatasaray'ın kaldığı otelde taraftarları çıldırtan fotoğraflar!
10:31 3 Rus'u öldüren Ukrayna'nın en ünlü kadın nişancısı, Putin'e meydan okudu
10:24 Muammer Kaddafi hakkında bomba iddia! Kaddafi yaşıyor mu?
10:19 Yıllardır hastalıkla mücadele eden Arda Kural son haliyle gündeme geldi!
10:06 Siyaset gündemine bomba gibi düşen Tansu Çiller iddiası! Yeni bir parti kuruluyor mu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 11:40:28. #1.11#
SON DAKİKA: Barışma etkinliğinde kan döküldü: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement