Barışma isteğini kabul etmeyen eski sevgilisini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

AKSARAY'da barışma isteğini kabul etmeyen ve aynı market zincirinde çalışan eski sevgilisi Saadet Korkmaz'ı (33), vücudunun 5 yerinden bıçaklayarak öldüren Ramazan Taşçı (33), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde dün saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Market zincirinin organize sanayi bölgesindeki deposunda çalışan Ramazan Taşçı, iddiaya göre malzeme getirdiği şubede çalışan ve kendisinin evli olduğunu öğrenmesi üzerine ayrılan eski sevgilisi Saadet Korkmaz ile karşılaştı. Taşçı, Korkmaz'a yeniden barışmak istediğini söyledi. Saadet Korkmaz, barışma istediğini reddetti. Bunun üzerine Ramazan Taşçı, Kormaz'ı vücudunun 5 yerinden bıçakla yaraladı. Kanlar içinde yerde kalan Saadet Korkmaz, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olay sonrası kaçan Ramazan Taşçı'yı kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ramazan Taşçı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Saadet Korkmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.