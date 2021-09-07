Üye Girişi
Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı - Son Dakika

Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı

07.09.2021 13:59

3 çocuk annesi Esma D. barışma isteğini geri çevirdiği eski eşi Levent Evrensel tarafından cadde ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. Esma D. hafif yaralanırken, saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yansıyan görüntülerde Levent Evrensel'in eski eşini planlı olarak cadde kenarında beklediği öğrenildi.

5 Eylül günü saat 18.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde Esma D. yolda, şiddet gördüğü için 8 ay önce boşandığı Levent Evrensel ile karşılaştı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Levent Evrensel elindeki bıçakla bir anda Esma D.'ye saldırdı. Evrensel, yere yatırdığı Esma D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olaya müdahale eden vatandaşlar, Esma D.'yi saldırganın elinden kurtardı. İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Esma D. gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Esma D. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Son dakika haberleri... ESKİ EŞİNİN BIÇAKLI SALDIRISINA UĞRAYAN ESMA YARALANDI; OLAY ANI KAMERADA

TUTUKLANDI

Polis tarafından gözaltına alınan Levent Evrensel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Esma D. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu şahsın tekrar karşıma çıkma olasılığı var. Kendimi koruma adına dövüş dersi alabileceğim bir yer var mı? Başka türlü kendimi koruyamam" ifadelerini kullandı.

Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı

Yenişehir, Polis, Eylül, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çatıya çıkan genç, yola tuğla fırlattı! Olay anı kameralara yansıdı 14:20 Çatıya çıkan genç, yola tuğla fırlattı! Olay anı kameralara yansıdı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kabak tanıtımı, konser ve park açılışına 1 milyon 153 bin lira harcamış 14:02 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kabak tanıtımı, konser ve park açılışına 1 milyon 153 bin lira harcamış Mesut Özil'in Katar'a transferi iddiasına menajer Erkut Söğüt cevap verdi: Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti 13:47 Mesut Özil'in Katar'a transferi iddiasına menajer Erkut Söğüt cevap verdi: Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti
ABD Başkanı Joe Biden: Taliban hükümetini tanımak gibi bir niyetimiz yok, bu çok uzak bir yol 13:22 ABD Başkanı Joe Biden: Taliban hükümetini tanımak gibi bir niyetimiz yok, bu çok uzak bir yol Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı 12:45 Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı 12:13 "Ben maalesef seçildim" diyen Necati Şaşmaz'ın avukatından, ortaya çıkan ses kayıtlarıyla ilgili ilk açıklama: Ses kaydı gerçek dışı
Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki 11:23 Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki "Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?" sözleri tepki çekti Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor 10:55 Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor

Son Dakika Haberleri
14:21 WhatsApp, "son görülme" özelliğinde değişiklik yapıyor! Kara listede bulunan kişiler saat ve tarihi göremeyecek
14:20 Çatıya çıkan genç, yola tuğla fırlattı! Olay anı kameralara yansıdı
14:17 Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı
14:01 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kabak tanıtımı, konser ve park açılışına 1 milyon 153 bin lira harcamış
13:49 Barbaros Şansal, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı
13:46 Mesut Özil'in Katar'a transferi iddiasına menajer Erkut Söğüt cevap verdi: Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti
13:44 İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı
13:22 ABD Başkanı Joe Biden: Taliban hükümetini tanımak gibi bir niyetimiz yok, bu çok uzak bir yol
12:19 Göçmenlere aşı yapılıyor mu? Bakan Koca'nın cevabı olumlu ama kayıt dışı göçmenler endişe yaratıyor
12:16 Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor
WhatsApp, WhatsApp, "son görülme" özelliğinde değişiklik yapıyor! Kara listede bulunan kişiler saat ve tarihi göremeyecek         
14:21
Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı         
14:17
Barbaros Şansal, Barbaros Şansal, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı         
13:49
İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı         
13:45
Eşini banyoda öldüren koca aynı tabancayla intihar etti Eşini banyoda öldüren koca aynı tabancayla intihar etti         
13:05
Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor         
12:16
Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ilginç savunma: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ilginç savunma: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi         
11:53
Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi         
11:11
2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi 2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi         
10:33
Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek         
10:04
Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü         
08:52
Son Dakika Haberi: Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi Son Dakika Haberi: Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi         
08:34
Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı         
08:16
Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı         
07:28
Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi         
21:12
Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi         
21:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 14:25:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement