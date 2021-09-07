Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı - Son Dakika

5 Eylül günü saat 18.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde Esma D. yolda, şiddet gördüğü için 8 ay önce boşandığı Levent Evrensel ile karşılaştı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Levent Evrensel elindeki bıçakla bir anda Esma D.'ye saldırdı. Evrensel, yere yatırdığı Esma D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olaya müdahale eden vatandaşlar, Esma D.'yi saldırganın elinden kurtardı. İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Esma D. gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Esma D. tedavisinin ardından taburcu edildi.

TUTUKLANDI

Polis tarafından gözaltına alınan Levent Evrensel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Esma D. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu şahsın tekrar karşıma çıkma olasılığı var. Kendimi koruma adına dövüş dersi alabileceğim bir yer var mı? Başka türlü kendimi koruyamam" ifadelerini kullandı.