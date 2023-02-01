Sokak ortasında eski dini nikahlı eşine dehşeti yaşatan saldırgan ise olaydan bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne teslim oldu. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.

Olay, akşam saatlerinde Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.Ö. (33), eski dini nikahlı eşi G.Ç. ile barışmak istedi. Eski dini nikahlı eşinin barışma isteğini kabul etmeyen kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı. Y.Ö., bıçakla G.Ç.'yi yaraladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yüzü kanlar içerisinde kalan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yaralı kadın Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Pamukova, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Barışma teklifini reddeden eski dini nikahlı eşine dehşeti yaşattı - Son Dakika

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