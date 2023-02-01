Barışma teklifini reddeden eski dini nikahlı eşine dehşeti yaşattı - Son Dakika
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Barışma teklifini reddeden eski dini nikahlı eşine dehşeti yaşattı

01.02.2023 00:49

Barışma teklifini reddeden eski dini nikahlı eşine dehşeti yaşattı Sokak ortasında aldığı bıçak darbeleriyle yüzü kanlar içinde kaldı Sakarya'nın Pamukova ilçesinde eski dini nikahlı eşinin barışma teklifini reddeden kadın dehşeti yaşadı.

Barışma teklifini reddeden eski dini nikahlı eşine dehşeti yaşattı

Sokak ortasında aldığı bıçak darbeleriyle yüzü kanlar içinde kaldı

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde eski dini nikahlı eşinin barışma teklifini reddeden kadın dehşeti yaşadı. Sokak ortasında yüzüne aldığı bıçak darbeleriyle yaralanarak kanlar içerisinde kalan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.Ö. (33), eski dini nikahlı eşi G.Ç. ile barışmak istedi. Eski dini nikahlı eşinin barışma isteğini kabul etmeyen kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı. Y.Ö., bıçakla G.Ç.'yi yaraladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yüzü kanlar içerisinde kalan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yaralı kadın Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sokak ortasında eski dini nikahlı eşine dehşeti yaşatan saldırgan ise olaydan bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
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Pamukova, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Barışma teklifini reddeden eski dini nikahlı eşine dehşeti yaşattı - Son Dakika

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