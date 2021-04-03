Barışma teklifini reddeden eski eşinin oturduğu binaya çıkıp, intihara kalkıştı - Son Dakika

ANTALYA'da C.S. (30), barışma teklifini reddeden 4 yıl önce boşandığı eski eşinin oturduğu 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından C.S. ikna edilerek binadan indirilirken, çevredeki meraklı vatandaşları ise polis uzaklaştırdı.

Olay, Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. C.S., öğle saatlerinde 4 yıl önce boşandığı eşini arayarak barışmak istediğini söyledi. Olumsuz yanıt alan C.S., eski eşinin oturduğu 4 katlı binaya gelip çatıya çıktı. C.S.'yi gören çevredekiler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis C.S.'yi ikna etmek için çalışma başlatırken, itfaiye ekipleri de atlama ihtimaline karşın binanın önüne hava yastığı açtı. Çatıda tehlikeli şekilde yürüyüp, "Ölmek istiyorum" diye bağıran C.S., uzun uğraşlar sonucu 1,5 saat sonra indirildi. Bu sırada çevrede toplanan kalabalık, polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. C.S. polis merkezine götürüldü.