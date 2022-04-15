Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini öldürüp intihar etmişti! İrem'i katleden cani de hayatını kaybetti - Son Dakika
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Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini öldürüp intihar etmişti! İrem'i katleden cani de hayatını kaybetti

15.04.2022 09:02
Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini öldürüp intihar etmişti! İrem'i katleden cani de hayatını kaybetti

Giresun'da barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisi İrem Kostakoğlu'nu öldüren Yunus Emre Albayrak silahla intihar girişiminde bulundu. Kendisini başından vuran Albayrak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Albayrak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından ağır yaralı olarak Aksu Mahallesi'ndeki Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Emre Albayrak, cerrahi yoğun bakımda yaşamını yitirdi.

BARIŞMA TEKLİFİNİ REDDEDİNCE VURDU

Giresun Merkeze bağlı Aksu Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarındaki bir dairede ikamet eden İrem Kostakoğlu, kendisiyle barışmak isteyen eski erkek arkadaşı Yunus Emre Albayrak tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Cinayet zanlısı Yunus Emre Albayrak daha sonra aynı silahla kendisini başından vurarak intihara teşebbüs etmişti. Ağır yaralı olarak Aksu'daki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Emre Albayrak, hastanede hayatını kaybetti.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Giresun Üniversitesi, Yunus Emre, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini öldürüp intihar etmişti! İrem'i katleden cani de hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
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SON DAKİKA: Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini öldürüp intihar etmişti! İrem'i katleden cani de hayatını kaybetti - Son Dakika
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