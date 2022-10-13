BARIŞMA TEKLİFİNİ REDDEDEN ESKİ SEVGİLİSİNİ TABANCAYLA YARALADI - Son Dakika
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BARIŞMA TEKLİFİNİ REDDEDEN ESKİ SEVGİLİSİNİ TABANCAYLA YARALADI

13.10.2022 20:53

ADANA'da, barışma teklifini reddettiği eski sevgilisi Burak A. tarafından tabancayla vurulan Bahar T. (39), omzundan ve sırtından yaralandı.

ADANA'da, barışma teklifini reddettiği eski sevgilisi Burak A. tarafından tabancayla vurulan Bahar T. (39), omzundan ve sırtından yaralandı. Bahar T. hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan Burak A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi 4137 sokakta meydana geldi. Burak A., bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Bahar T. ile barışmak için evine gitti. Bahar T.?nin olumsuz cevap vermesi üzerine ikili arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Burak A., belinden çıkardığı tabancayla Bahar T.?ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Olayı gören komşular, kanlar içerisinde yığılan Bahar T.?nin yardımına koşarak omzundaki ve sırtındaki yaralarına tampon yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bahar T., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Polis, Burak A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Yavuzlar Mahallesi, Adana Yüregir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BARIŞMA TEKLİFİNİ REDDEDEN ESKİ SEVGİLİSİNİ TABANCAYLA YARALADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BARIŞMA TEKLİFİNİ REDDEDEN ESKİ SEVGİLİSİNİ TABANCAYLA YARALADI - Son Dakika
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