Barışma teklifini reddettiği eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen genç kadına son görev - Son Dakika
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Barışma teklifini reddettiği eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen genç kadına son görev

15.04.2022 14:12

Barışma teklifini reddettiği eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen genç kadına son görev Anne Hülya Kostakoğlu, duvak örtülen kızının tabutuna sarılarak gözyaşı dökerek ağıt yaktı Giresun'da erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden 26 yaşındaki İrem Kostakoğlu bugün...

Barışma teklifini reddettiği eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen genç kadına son görev

Anne Hülya Kostakoğlu, duvak örtülen kızının tabutuna sarılarak gözyaşı dökerek ağıt yaktı

GİRESUN - Giresun'da erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden 26 yaşındaki İrem Kostakoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Kostakoğlu'nun cenazesi ilk olarak Aksu mahallesindeki baba evine getirildi. Burada anne Hülya Kostakoğlu, duvak örtülen kızının tabutuna sarılarak gözyaşı dökerek ağıt yaktı. Daha sonra İrem Kostakoğlu için Aksu Mahallesi Mevlana Camii'nde cuma namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Namaza yakınları, Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Tabutunun üzerine duvak örtülerek, çiçek bırakılan İrem Kostakoğlu'nun cenazesi namaz sonrası merkeze bağlı Çiçekli Köyü'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Aksu mahallesi TOKİ konutlarındaki bir dairede kalan İrem Kostakoğlu erkek arkadaşı Emre Albayrak ile dün yaşadıkları tartışmanın ardından silahla vurularak öldürüldü. Cinayet zanlısı Emre Albayrak daha sonra aynı silahla intihar ederken, o da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın Emre Albayrak'ın kendisinden ayrılan kız arkadaşını barışmaya ikna olmaması nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

Barışma teklifini reddettiği eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen genç kadına son görev
Barışma teklifini reddettiği eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen genç kadına son görev
Barışma teklifini reddettiği eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen genç kadına son görev

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3. Sayfa, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Barışma teklifini reddettiği eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen genç kadına son görev - Son Dakika


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