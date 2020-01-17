Barışmak için buluşan aileler arasındaki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

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Barışmak için buluşan aileler arasındaki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
6 saat önce
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde barışmak üzere buluşan iki aile arasındaki silahlı kavgada yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:28 Kaynak: AA
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde barışmak üzere buluşan iki aile arasındaki silahlı kavgada yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı.
İki aile arasında geçen ay çıkan silahlı kavgada yaralanan ve Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan İhsan Doğan (78), 28 günlük yaşam yavaşını kaybetti.
Kavgada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Kızılcaören köyünde geçen yıl 20 Aralık'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki aile barışmak üzere Alatarla köyünde bir araya gelmiş, çıkan silahlı kavgada Süleyman (49) ve kardeşi Ertan (32) ile amcalarının oğlu Namık Doğan (48) hayatını kaybetmiş, İhsan (78) ve Satı Doğan (30) yaralanmıştı.
Kavgayla ilgili A.Y, S.Y. ve K.Y. tutuklanmıştı.
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