Barışmak için buluşan iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde barışmak için buluşan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde daha önceden aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan iki ailenin tarafları, barışmak için bir iş yerinin önünde buluştu. Bir süre sonra aileler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan silahlı kavgada Süleyman Doğan (49) ve Ertan Doğan (32) olay yerinde hayatını kaybetti, İhsan Doğan (78), Satı Doğan (30) ve Namık Doğan (48) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Namık Doğan'da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan İhsan Doğan'ın da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşanan olay sonrasında jandarma ekipleri, Alatarla köyünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Süleyman Doğan ve Ertan Doğan'ın cenazeleri, olay yerinden kaldırıldı.

Ayrıca Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz ile Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahid Avkıran, olay yerine gelerek ekiplerden bilgiler aldı. Silahlı kavganın ardından olaya karıştıkları iddiasıyla A.Y, S.Y. ve K.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Akif Doğan - Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)