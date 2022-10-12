Adana'da barışmak için buluştuğu husumetli arkadaşına ateş açtı! Hiçbir şey olmamış gibi bisikletine binip uzaklaştığı anlar kameralarda...

Adana Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi'nde 8 Ekim'de meydana gelen olayda Umut Emre D., husumetli olduğu arkadaşı Hünkar Deniz G. ile barışmak için buluştu. Bir süre konuşan iki arkadaş, daha sonra tartışmaya başladı.

SEKEN KURŞUNLA YARALANDI

Belinden tabancasını çıkaran Umut Emre D., arkadaşına peş peşe ateş açtı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaçmaya çalışan Hünkar Deniz G.'ye seken kurşunlardan biri geldi. Şüpheli ise hiçbir şey olmamış gibi bisikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Hünkar Deniz G., çağrılan sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayağından yaralanan Hünkar Deniz G., tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.