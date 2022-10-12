Adana'da barışmak için buluştuğu husumetli arkadaşına ateş açtı! Hiçbir şey olmamış gibi bisikletine binip uzaklaştığı anlar kameralarda... - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da barışmak için buluştuğu husumetli arkadaşına ateş açtı! Hiçbir şey olmamış gibi bisikletine binip uzaklaştığı anlar kameralarda...

12.10.2022 11:05

Adana'da Umut Emre D., barışmak amacıyla buluştuğu, bir süredir husumetli olduğu arkadaşı Hünkar Deniz G.'ye kurşun yağdırdı. Silahlı saldırısı sonrası hiçbir şey olmamış gibi bisikletine binen Umut Emre D.'yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Adana Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi'nde 8 Ekim'de meydana gelen olayda Umut Emre D., husumetli olduğu arkadaşı Hünkar Deniz G. ile barışmak için buluştu. Bir süre konuşan iki arkadaş, daha sonra tartışmaya başladı.

SEKEN KURŞUNLA YARALANDI

Belinden tabancasını çıkaran Umut Emre D., arkadaşına peş peşe ateş açtı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaçmaya çalışan Hünkar Deniz G.'ye seken kurşunlardan biri geldi. Şüpheli ise hiçbir şey olmamış gibi bisikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Hünkar Deniz G., çağrılan sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayağından yaralanan Hünkar Deniz G., tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Barışmak için buluştuğu arkadaşına ateş açtı; o anlar kamerada
YORUMLAR
500
Son dakika gündem: BARIŞMAK İÇİN BULUŞTUĞU ARKADAŞINA ATEŞ AÇTI; O ANLAR KAMERADA Son dakika gündem: BARIŞMAK İÇİN BULUŞTUĞU ARKADAŞINA ATEŞ AÇTI; O ANLAR KAMERADA Mersin ekonomi haberleri | Mersin'de 'beyaz altın' hasadı Mersin ekonomi haberleri | Mersin'de 'beyaz altın' hasadı
Kaynak: DHA

Umut Emre, Çukurova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da barışmak için buluştuğu husumetli arkadaşına ateş açtı! Hiçbir şey olmamış gibi bisikletine binip uzaklaştığı anlar kameralarda... - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:16 İnşaatta cansız bedeni bulunan Dilara'nın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Yasak aşkı belgelemiş
12:09 Milli voleybolcu Zehra Güneş'in, Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut'la kuzen olduğu ortaya çıktı
12:06 Pfizer yetkilisinden bomba itiraf: Koronavirüs aşıları yeterince test edilmeden piyasaya sürüldü
11:53 İdlib'de şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi HSK'nin Yargıtay'a seçtiği 10 üye arasında yer aldı
11:40 Fenerbahçe, Jorge Jesus'un sözleşmesini uzatmak için harekete geçti
11:27 Karısına fare zehri verdi! Eve dönüp yaşadığını görünce boğarak öldürdü
11:18 Beşiktaş'ın eleştirilen teknik direktörü Valerien Ismael, topladığı 18 puanla Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ı geride bıraktı
11:15 Sevilen dizi Kardeşlerim'in oyuncuları Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert birlikteliklerini ilan etti
11:05 Adana'da barışmak için buluştuğu husumetli arkadaşına ateş açtı! Hiçbir şey olmamış gibi bisikletine binip uzaklaştığı anlar kameralarda...
10:59 e-Devlet'e taşınan ali sicil kaydı silme işlemleri ile 17 bin 500 kişinin sabıka kaydı düzeltildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 12:20:34. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da barışmak için buluştuğu husumetli arkadaşına ateş açtı! Hiçbir şey olmamış gibi bisikletine binip uzaklaştığı anlar kameralarda... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement