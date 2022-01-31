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BARIŞMAK İÇİN BULUŞTUĞU ARKADAŞINI TABANCAYLA YARALADI - Son Dakika

BARIŞMAK İÇİN BULUŞTUĞU ARKADAŞINI TABANCAYLA YARALADI

31.01.2022 22:18

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde Enver N. (39), barışmak için buluştuğu arkadaşı Telman F. (35) tarafından tabancayla başından ve karnından vuruldu.

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde Enver N. (39), barışmak için buluştuğu arkadaşı Telman F. (35) tarafından tabancayla başından ve karnından vuruldu. Ağır yaralanan Enver N. hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan Telman F. ise Kemer ilçesinde yakalandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak üzerinde meydana geldi. Enver N., daha önce aralarında husumet bulunan Telman F. ile barışmak için arkadaşlarının tavsiyesiyle kafede buluştu. Kafede yaklaşık yarım saat konuşan ikili daha sonra dışarı çıktı. Telman F., otomobiline bineceği sırada kafe önünde bulunan Enver N.?ye tabanca ile ateş etti. Başına ve karnına 2 kurşun isabet eden Enver N., yere yığıldı.Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Enver N., ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri 4 mermi kovanı ve bir bıçak buldu. Olay yeri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasının ardından yol trafiğe tekrar açıldı. Hastaneye kaldırılan Enver N.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Silahlı saldırı sonrası otomobille kaçan Telman F. ise polis ekipleri tarafından Kemer ilçesinde yakalandı. Soruşturma sürdürülüyor.

BARIŞMAK İÇİN BULUŞTUĞU ARKADAŞINI TABANCAYLA YARALADI
BARIŞMAK İÇİN BULUŞTUĞU ARKADAŞINI TABANCAYLA YARALADI
BARIŞMAK İÇİN BULUŞTUĞU ARKADAŞINI TABANCAYLA YARALADI

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Konyaaltı, Polis, Kemer, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BARIŞMAK İÇİN BULUŞTUĞU ARKADAŞINI TABANCAYLA YARALADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BARIŞMAK İÇİN BULUŞTUĞU ARKADAŞINI TABANCAYLA YARALADI - Son Dakika
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