Barışmak için buluştuğu eşini 8 yerinden bıçakladı - Son Dakika

Barışmak için buluştuğu eşini 8 yerinden bıçakladı

DİYARBAKIR'da, Samet Y. (40), ayrı yaşadığı eşi Sevda Y.'yi (35) barışmak için buluştuğu sırada 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Barışmak için buluştuğu eşini 8 yerinden bıçakladı, System.String[]

DİYARBAKIR'da, Samet Y. (40), ayrı yaşadığı eşi Sevda Y.'yi (35) barışmak için buluştuğu sırada 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Samet Y., eşini bıçakladıktan sonra yanına çağırdığı akrabası olduğu öğrenilen T.K.'yı da bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camisi önünde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle yaklaşık 1 aydır ayrı yaşayan Samet Y., akrabalarını arayarak eşi Sevda Y. ile konuşmak istediğini bildirdi. Görüşmeyi kabul eden Sevda Y., konuşmak için eşinin yanına gitti. Bir araya gelen çift arasında henüz bilinmeyen tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Samet Y., üzerindeki bıçakla eşi Sevda Y.'yi 8 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edilirken, Samet Y. ise olayın yaşandığı 600 metre uzaklıktaki Dağkapı Meydanı'na giderek, akrabası olduğunu öğrenen T.K.'yı telefonla arayarak yanına gelmesini istedi. Bir süre sonra buluşma yerine gelen T.K.'yı da aynı bıçakla yaralayan Samet Y. olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdi.

İhbarla olay yerlerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Sevda Y. ile T.K.'yı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan Sevda Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, T.K.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis ekipleri, eşini ve akrabasını bıçakladıktan sonra kaçan Samet Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Polis, Sur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 20:14 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Barışmak için buluştuğu eşini 8 yerinden bıçakladı - Son Dakika

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