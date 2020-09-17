Polis ekipleri, eşini ve akrabasını bıçakladıktan sonra kaçan Samet Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Son Dakika › Güncel › Barışmak için buluştuğu eşini 8 yerinden bıçakladı - Son Dakika

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