Son Dakika Haberleri: Barışmak için buluştular, çatıştılar: 1 ölü, 1 yaralı
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Barışmak için buluştular, çatıştılar: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, Abdullah B. ve oğlu İdris B., husumetli olduğu İbrahim Halil Deniz ile barışmak için bir araya geldiğinde aralarında kavga çıktı.

Barışmak için buluştular, çatıştılar: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, Abdullah B. ve oğlu İdris B., husumetli olduğu İbrahim Halil Deniz ile barışmak için bir araya geldiğinde aralarında kavga çıktı. Silahlı kavgada,  İbrahim Halil Deniz hayatını kaybederken,  Abdullah B. bacağından yaralandı. Oğlu İdris B. ise gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Nizip- Gaziantep yolundaki Keklik Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Fırıncılık yapan Abdullah B. ve oğlu İdris B., husumetli oldukları İbrahim Halil Deniz'le barışmak için buluştu. Bir süre sonra taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine yanlarındaki tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Abdullah B. ve İbrahim Halil Deniz kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede tedaviye alınan İbrahim Halil Deniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Abdullah B.'nin ise Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği bildirildi.
İdris B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


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Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:12 Kaynak: DHA
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