Son Dakika Haberleri: Barışmak İçin Dağ Evinde Buluştuğu Kadını Öldürdü

Barışmak İçin Dağ Evinde Buluştuğu Kadını Öldürdü

2 saat önce

Tokat'ta tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

Barışmak İçin Dağ Evinde Buluştuğu Kadını Öldürdü, System.String[]
Tokat'ta tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kocacık köyünde R.K. (59), dini nikahla yaşadığı ve kısa süre önce ayrıldığı Sevgi Völler (53) ile barışmak için dağ evinde buluştu.

İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.K, tabancayla Völler'e ateş etti.

Ağır yaralanan Völler, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli R.K, Karşıyaka Polis Merkezi'ne teslim oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:05 Kaynak: AA

Tokat, Güncel
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