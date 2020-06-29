Barışmak için evine çağırdığı eniştesini öldürdü - Son Dakika

Barışmak için evine çağırdığı eniştesini öldürdü

Barışmak için evine çağırdığı eniştesini öldürdü Gaziantep'te, yabancı uyruklu bir kişi, daha önce aralarında husumet bulunan teyzesinin kocasını barışma bahanesiyle eve çağırdıktan sonra pompalı tüfekle öldürdü.

Barışmak için evine çağırdığı eniştesini öldürdü

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GAZİANTEP - Gaziantep'te, yabancı uyruklu bir kişi, daha önce aralarında husumet bulunan teyzesinin kocasını barışma bahanesiyle eve çağırdıktan sonra pompalı tüfekle öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu H.T. (24), aralarında bilinmeyen bir nedenden husumet bulunan teyzesinin kocası A.H.'yi barışma bahanesiyle evine çağırdı. Eşinin yeğenin barışma talebine olumlu karşılık veren A.H., H.T.'nın bulunduğu eve gidince pompalı tüfekle vücudunun çeşitli yerlerinden vuruldu. Olay sonra hastaneye kaldıran A.H., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eniştesini öldürdüğü iddia edilen H.T. ise olaydan sonra kaçtı. Hayatını kaybeden A.H.'nin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:41 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Barışmak için evine çağırdığı eniştesini öldürdü - Son Dakika
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