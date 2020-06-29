Barışmak için evine davet ettiği teyzesinin eşini öldürdü - Son Dakika

Barışmak için evine davet ettiği teyzesinin eşini öldürdü

GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu Heny T. (24) husumetli olduğu teyzesinin eşi Ahmet Hasan'ı (52), barışmak için çağırdığı evde, çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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