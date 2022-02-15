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Barışmak için geldi, canından oldu - Son Dakika

Barışmak için geldi, canından oldu

15.02.2022 12:28

- Barışmak için geldi, canından oldu Arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla ağır yalaranan adam 15 günlük yaşam savaşını kaybetti Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde barışmak için geldiği kafeden ayrılırken iddiaya göre arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan kişi, 15 günlük...

- Barışmak için geldi, canından oldu

Arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla ağır yalaranan adam 15 günlük yaşam savaşını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde barışmak için geldiği kafeden ayrılırken iddiaya göre arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan kişi, 15 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 31 Ocak Pazartesi günü akşamı 20.15 sıralarında Hurma Mahallesi 252. Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Enver N. ile Telman F. (35), arkadaşlarının tavsiyesiyle barışmak için kafede bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat konuşan ikili daha sonra dışarı çıktı. Telman F., iddiaya göre aracına bineceği esnada kafe önündeki Enver N. tabancayla ateş etmeye başladı. Kafasına ve karnına iki kurşun isabet eden Enver N. yere yığıldı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sokağı araç ve yaya girişine kapatan polis ekipleri, olay yerinde 4 mermi kovanı ve bir bıçak buldu. Olay Yeri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Olay yerinden otomobille kaçan Telman F. Kemer ilçesinde yakalandı.

15 günlük yaşam savaşını kaybetti

Hastanede yoğun bakımdaki tedavisi süren Enver N. ise bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, yakınlarının oldukça üzgün olduğu gözlendi.

Barışmak için geldi, canından oldu
Barışmak için geldi, canından oldu
Barışmak için geldi, canından oldu

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Pazartesi, Konyaaltı, Antalya, Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Barışmak için geldi, canından oldu - Son Dakika


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