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Barışmak için geldi, kafe çıkışında silahla vuruldu - Son Dakika

Barışmak için geldi, kafe çıkışında silahla vuruldu

31.01.2022 22:52
Barışmak için geldi, kafe çıkışında silahla vuruldu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişi, barışmak için geldiği kafeden ayrılırken iddiaya göre arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralandı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişi, barışmak için geldiği kafeden ayrılırken iddiaya göre arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 20.15 sıralarında Hurma Mahallesi 252. Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Enver N. (39) ile Telman F. (35), arkadaşlarının tavsiyesiyle barışmak için kafede bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat konuşan ikili daha sonra dışarı çıktı. Telman F., iddiaya göre aracına bineceği esnada kafe önündeki Enver N'ye tabancayla ateş etmeye başladı. Kafasına ve karnına iki kurşun isabet eden Enver N. yere yığıldı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Enver N, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sokağı araç ve yaya girişine kapatan polis ekipleri, olay yerinde 4 mermi kovanı ve bir bıçak buldu. Olay Yeri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Olay yerinden otomobille kaçan Telman F. Kemer ilçesinde yakalanırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

(İsa Akar/İHA)

Barışmak için geldi, kafe çıkışında silahla vuruldu
Barışmak için geldi, kafe çıkışında silahla vuruldu
Barışmak için geldi, kafe çıkışında silahla vuruldu
Barışmak için geldi, kafe çıkışında silahla vuruldu
Barışmak için geldi, kafe çıkışında silahla vuruldu
Barışmak için geldi, kafe çıkışında silahla vuruldu
Barışmak için geldi, kafe çıkışında silahla vuruldu

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Konyaaltı, Antalya, Hurma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Barışmak için geldi, kafe çıkışında silahla vuruldu - Son Dakika


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