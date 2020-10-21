Barışmak için gelen boşandığı kocasını tüfekle vurdu - Son Dakika

Barışmak için gelen boşandığı kocasını tüfekle vurdu

21.10.2020 10:02

- Barışmak için gelen boşandığı kocasını tüfekle vurdu Aksaray'da 2 ay önce boşandığı eşiyle barışmak ve çocuğunu görmek için kayınpederinin evine giden eski koca, karısı tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı.

- Barışmak için gelen boşandığı kocasını tüfekle vurdu

AKSARAY - Aksaray'da 2 ay önce boşandığı eşiyle barışmak ve çocuğunu görmek için kayınpederinin evine giden eski koca, karısı tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı.

Olay, Hasas Mahallesi 6721. Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 ay önce boşandığı eşi Özlem T'nin baba evine giderek tekrar barışmak ve 2 yaşındaki çocuğunu görmek isteyen Mehmet B. (24), eski eşi tarafından evden uzaklaştırılmak istendi. Genç adam çocuğunu görmek için ısrar edince eski eşi evde bulunan tüfekle genç adama ateş etti. Genç adam kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Tüfek seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Haber üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, genç kadın olayda kullandığı tüfekle İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Özlem T, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Barışmak için gelen boşandığı kocasını tüfekle vurdu
Barışmak için gelen boşandığı kocasını tüfekle vurdu
Barışmak için gelen boşandığı kocasını tüfekle vurdu
Barışmak için gelen boşandığı kocasını tüfekle vurdu

Pompalı Tüfek, 112 Acil, Aksaray, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Barışmak için gelen boşandığı kocasını tüfekle vurdu - Son Dakika

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