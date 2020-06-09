Barışmak için gittiği eski eşini iş yerinde yaraladı - Son Dakika

Barışmak için gittiği eski eşini iş yerinde yaraladı

DENİZLİ - Denizli'de boşandığı eşiyle barışmak için iş yerine giden adam önce çalışanların telefonunu topladı. Daha sonra ise eşini kolundan yaraladı. Zanlı gözaltına alınırken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. 3 ay önce eşinden boşanan A.B. eski eşinin iş yerine gitti. İş yerine giren eski eş Yasemin Ş. ile önce konuşmak istedi. Yasemin Ş.'nin ret etmesi üzerine öfkelenen A.B. çalışanların telefonlarını toplamak istedi. o sırada ismi öğrenilemeyen bir kadın iş yerinden kaçarak polis ekiplerine ihbarda bulundu. A.B. ile Yasemin Ş. Arasında başlayan boğuşmada Yasemin Ş. Kolundan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri A.B. etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Kolundan yaralanan kadın ise Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. A.B. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken eşini yaraladığı bıçağı da yıkadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.