Son Dakika Haberleri: Barışmak için gittiği fırında canından oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Barışmak için gittiği fırında canından oldu

8 saat önce

Erzurum'da iki husumetli grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Barışmak için gittiği fırında canından oldu, System.String[]

Erzurum'da iki husumetli grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgilere göre; olay Erzurum'un Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesinde gece saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre eskiden çalıştığı fırın sahipleri ile tartışan şahıs karşı tarafın barışma talebi üzerine yanına aldığı üç arkadaşıyla birlikte fırın sahiplerinin evinin önüne gitti. İki grup arasında çıkan tartışma sonrası silahlar çekildi. Yaşanan arbedede ekmek fırınının sahipleri gelen 4 arkadaşı ve yoldan geçen bir vatandaşı ağır şekilde yaraladı.


Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralıların üçünü Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken 2'sini ise Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesine kaldırdı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki M.E.Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken 4 yaralının durumu ise ciddiyetini koruyor.


Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken mahallede geniş çaplı önlem aldı. - ERZURUM

Palandöken, Erzurum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Samsun'da korkunç olay! Anne iple asılı halde, bebeği ise beşiğinde ölü bulundu
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm Evladı ölümcül hastalığa yakalanan anne: Oğluma ömrünün 20 yıl olduğunu nasıl söyleyebilirim? Eğlencede korkunç son; 7'nci kattan düşüp ölen arkadaşlarını bırakıp, kaçtılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:45:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barışmak için gittiği fırında canından oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]