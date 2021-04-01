Barışmak için yanına gittiği eşini 15 yerinden bıçakladı - Son Dakika

Barışmak için yanına gittiği eşini 15 yerinden bıçakladı

01.04.2021 16:51
Barışmak için yanına gittiği eşini 15 yerinden bıçakladı, System.String[]

TOKAT'ta, Samet A. (32), barışmak için yanına gittiği boşanma aşamasında eşi Özlem A. (30) ve kayınpederi Mehmet D.'yi bıçakla yaraladı.

TOKAT'ta, Samet A. (32), barışmak için yanına gittiği boşanma aşamasında eşi Özlem A. (30) ve kayınpederi Mehmet D.'yi bıçakla yaraladı. 15 yerinden bıçaklanan Özlem A.'nın durumunun ağır olduğu bildirilirken, Samet A. gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Mülk köyünde meydana geldi. Eşi Samet A. ile geçimsizlik yaşayan Özlem A., 4 ay önce evi terk ederek babası Mehmet D.'nin yanında yaşamaya başladı. Samet A. dün akşam boşanma aşamasında olduğu eşi ile konuşmak için Mülk köyüne gitti. Burada ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet A. eşi Özlem A. ile kayınpederi Mehmet D.'yi bıçakla yaraladı. 15 yerinden bıçaklanan Özlem A. ile bacağından yaralanan Mehmet D. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapıla ilk müdahalelerinin ardından Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özlem A.'ın sağlık durumunun ciddiyeti koruduğu öğrenilirken, Mehmet D. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası kaçan Samet A., kısa süre sonra jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Barışmak için yanına gittiği eşini 15 yerinden bıçakladı

Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Barışmak için yanına gittiği eşini 15 yerinden bıçakladı - Son Dakika


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