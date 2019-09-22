Son Dakika Haberleri: Barışmak istediği eski eşini sokak ortasında 30 yerinden bıçakladı
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Barışmak istediği eski eşini sokak ortasında 30 yerinden bıçakladı

1 saat önce

İZMİR'in Tire ilçesinde Günay Alkan (43), yolunu kestiği eski eşi hemşire Fatma Tüfenkçi'yi (39), 30 yerinden bıçakladı.

Barışmak istediği eski eşini sokak ortasında 30 yerinden bıçakladı, System.String[]
İZMİR'in Tire ilçesinde Günay Alkan (43), yolunu kestiği eski eşi hemşire Fatma Tüfenkçi'yi (39), 30 yerinden bıçakladı. Tüfenkçi hastaneye kaldırılırken, kaçan Alkan polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi, Çobanyıldızı Sokak'ta meydana geldi. Tire Devlet Hastanesi Yeni Doğan Ünitesi'nde çalışan ve mesaisi biten hemşire Fatma Tüfenkçi evine dönerken, bir süre önce boşandığı Günay Alkan tarafından önü kesildi. Alkan, iddiaya göre iki çocuğunun annesi olan Tüfenkçi'den kendisine dönmesini istedi. Tüfenkçi, eski eşine olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Günay Alkan cebinden çıkardığı bıçakla Tüfenkçi'yi karnından çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı. Tüfenkçi kanlar içinde birkaç metre yürüdükten sonra yere yığılırken, Alkan olay yerinden kaçtı.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Tüfenkçi, görev yaptığı Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Vücudunda yaklaşık 30 bıçak yarası bulunan ve durumu ağır olan Tüfenkçi, Konak ilçesindeki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kaçan G.A.'yı kısa sürede suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı.


Polis, Tire, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:11 Kaynak: DHA
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