Son Dakika Haberleri: Barışmak istediği eski eşini sokak ortasında 30 yerinden bıçakladı (2)
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Barışmak istediği eski eşini sokak ortasında 30 yerinden bıçakladı (2)

1 saat önce

ÇOCUKLARINI ARADIİzmir'in Tire ilçesinde, boşandığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan hemşire Fatma Tüfenkçi, Tire Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından İzmir Kati Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Barışmak istediği eski eşini sokak ortasında 30 yerinden bıçakladı (2), System.String[]

ÇOCUKLARINI ARADI
İzmir'in Tire ilçesinde, boşandığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan hemşire Fatma Tüfenkçi, Tire Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından İzmir Kati Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tüfenkçi, kendisine gereken müdahale yapılırken çocuklarıyla telefonda görüşmek istedi. Acısına rağmen çocuklarına, "Merak etmeyin iyiyim" diyen Tüfenkçi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Vücundaki bıçak yaralarından 8'inin hayati tehlikeye neden olacak şekilde olduğu belirtilen Tüfenkçi'nin yakınlarına, "Boşandığım eşime tekrar bir araya gelemeyeceğimizi anlatım o da kabullendi" dediği öğrenildi. İzmir'in Bornova ilçesinden geldiği Tire'de boşandığı eşini yaraladıktan sonra kaçarken ilçe çıkışında yakalanan Günay Alkan, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken kendini görüntüleyen gazetecilerin, "Boşandığın eşini neden bıçakladın?" sorusuna, "Çok sevdiğim için" diye yanıt verdi. Günay Alkan'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir),


İzmir, Tire, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:39 Kaynak: DHA
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