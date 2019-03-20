Barışmak İstemeyen Eşini Tabancayla Öldürdüğü İddiası
41 dakika önce
Antalya'da bir süredir ayrı yaşadığı eşini tabancayla öldürdüğü öne sürülen şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Antalya
'da bir süredir ayrı yaşadığı eşini tabancayla öldürdüğü öne sürülen şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, çeşitli suçlardan poliste kaydı bulunan 46 yaşındaki Ö.I'nın iki gün önce Kepez
ilçesindeki evde eşi Nihal I'yı öldürdüğünü iddia ederek olay yerinden kaçması üzerine çalışma başlattı.
Gidebileceği yerlerde aranan Ö.I'nın henüz yakalanamadığı öğrenildi.
Ö.I'nın, eşinin barışmak isteğini kabul etmemesi üzerine olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Şüpheli, olaydan sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak eşi Nihal I'yı öldürdüğünü belirtip "Gidin cesedi evden alın" ifadelerini kullanmıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde başından tabancayla vurulan Nihal I'nın cesedini bulmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:20 Kaynak: AA
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