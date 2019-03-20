Son Dakika Haberleri: Barışmak İstemeyen Eşini Tabancayla Öldürdüğü İddiası

Barışmak İstemeyen Eşini Tabancayla Öldürdüğü İddiası

41 dakika önce

Antalya'da bir süredir ayrı yaşadığı eşini tabancayla öldürdüğü öne sürülen şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Barışmak İstemeyen Eşini Tabancayla Öldürdüğü İddiası, System.String[]
Antalya'da bir süredir ayrı yaşadığı eşini tabancayla öldürdüğü öne sürülen şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan poliste kaydı bulunan 46 yaşındaki Ö.I'nın iki gün önce Kepez ilçesindeki evde eşi Nihal I'yı öldürdüğünü iddia ederek olay yerinden kaçması üzerine çalışma başlattı.

Gidebileceği yerlerde aranan Ö.I'nın henüz yakalanamadığı öğrenildi.

Ö.I'nın, eşinin barışmak isteğini kabul etmemesi üzerine olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Şüpheli, olaydan sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak eşi Nihal I'yı öldürdüğünü belirtip "Gidin cesedi evden alın" ifadelerini kullanmıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde başından tabancayla vurulan Nihal I'nın cesedini bulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:20 Kaynak: AA

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