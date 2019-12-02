Son Dakika Haberleri: Barışmak istemeyen eski sevgilisini öldürüp, intihar etti
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Barışmak istemeyen eski sevgilisini öldürüp, intihar etti

6 saat önce

ADANA'da Yakup E. (29), eski sevgilisi olduğu ve barışmak istemediği öne sürülen Leyla B.'yi (30) pompalı av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Barışmak istemeyen eski sevgilisini öldürüp, intihar etti, System.String[]

ADANA'da Yakup E. (29), eski sevgilisi olduğu ve barışmak istemediği öne sürülen Leyla B.'yi (30) pompalı av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 19.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 58167 Sokak'ta iki katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, eski sevgilisi Leyla B.'nın ablasının yanına geldiğini öğrenen Yakup E., barışmak için yanına gitti. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Yakup E., Leyla B.'yi yanında getirdiği pompalı av tüfeği ile vurduktan sonra silahın namlusunu kendisine çevirip, tetiğe bastı.

Bu sırada evde bulunanların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yakup E. ve Leyla B.'nin öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adlı Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.


Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:43 Kaynak: DHA
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Barışmak istemeyen eski sevgilisini öldürüp, intihar etti
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