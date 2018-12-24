Barışmaya Çağırdığı Kadını Tabancayla Öldürdü (2)
1 saat önce
ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN AĞLADI, TUTUKLANDIJandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Rıza K.'nin araçtan indirildiği sırada ağladığı görüldü.
ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN AĞLADI, TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Rıza K.'nin araçtan indirildiği sırada ağladığı görüldü. Rıza K., basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Savıclıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Rıza K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:33 Kaynak: DHA
Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz
Ahmet Kural'ın Avukatından Rapor Açıklaması!
Sosyal Medya Devi Facebook, İnsanların En Az Güvendiği Teknoloji Şirketi Oldu
17-25 Aralık Darbeye Teşebbüs Davasında 10 Sanık İçin Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Verildi