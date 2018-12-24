Son Dakika Haberleri: Barışmaya Çağırdığı Kadını Tabancayla Öldürdü (2)

Barışmaya Çağırdığı Kadını Tabancayla Öldürdü (2)

1 saat önce

ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN AĞLADI, TUTUKLANDIJandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Rıza K.'nin araçtan indirildiği sırada ağladığı görüldü.

Barışmaya Çağırdığı Kadını Tabancayla Öldürdü (2), System.String[]
ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN AĞLADI, TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Rıza K.'nin araçtan indirildiği sırada ağladığı görüldü. Rıza K., basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Savıclıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Rıza K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:33 Kaynak: DHA

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