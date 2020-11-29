Barışmayı kabul etmediği husumetlisinin evine kurşun yağdırdı - Son Dakika

Aydın'da aralarında husumet bulunan iki ailenin tartışmasında, barışmayı kabul etmeyen taraf hasmının evine kurşun yağdırdı.

Olay, Efeler'e bağlı Cuma Mahallesi 205 sokakta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A.G. ile M.B., U.B., M.B ve M.A. geçtiğimiz günlerde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Aradan geçen iki günün ardından C.A.G. akşam saatlerinde tartıştığı kişilerin evlerine giderek barışma teklifinde bulundu. Husumetlileri C.A.G.'nin barışma teklifini geri çevirerek evden kovdu.

POMPALI TÜFEKLE 5 EL ATEŞ ETTİ

C.A.G. sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evine geri döndü. C.A.G.'nin eve dönmesinin ardından husumetlileri plakası alınamayan bir otomobil ile evlerinin önüne gelerek pompalı tüfek ile 5 el ateş etti.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Olayda ölen yada yaralanan olmazken, geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçan şüpheliler için polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.