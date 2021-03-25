BOLU Kız arkadaşının evinin önünde kendini vurdu - Son Dakika

BOLU Kız arkadaşının evinin önünde kendini vurdu

25.03.2021 10:52

Kız arkadaşının evinin önünde kendini vurduBOLU'da, kendisinden ayrılan kız arkadaşını ikna etmek için evinin kapısının önüne gelen Bahadır M. (30), isteği kabul edilmeyince karnına dayadığı tabancayı ateşledi.

Kız arkadaşının evinin önünde kendini vurdu

BOLU'da, kendisinden ayrılan kız arkadaşını ikna etmek için evinin kapısının önüne gelen Bahadır M. (30), isteği kabul edilmeyince karnına dayadığı tabancayı ateşledi. Yaralanan Bahadır M. tedavi altına alındı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Sümer Mahallesi Saroz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Bahadır M., kendisinden ayrılan kız arkadaşı Elif Pınar Ö.'ye barışma teklifinde bulunmak için evine gitti. Genç kız, Bahadır M.'nin barışma teklifini kabul etmedi ve kapıyı açmadı. Bunun üzerine Bahadır M., yanında getirdiği tabancayı karnına dayayarak ateş açtı. Silah sesini duyan Elif Pınar Ö. durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, karnından yaralanan Bahadır M.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Bahadır M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Elif Pınar Ö., polis ekiplerine, "Ben görmedim. Çünkü kapıyı hiç açmadım. Evde yalnızdım. Şu anda babam geldi ama olay sırasında evde tektim." dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BOLU Kız arkadaşının evinin önünde kendini vurdu
BOLU Kız arkadaşının evinin önünde kendini vurdu
BOLU Kız arkadaşının evinin önünde kendini vurdu
BOLU Kız arkadaşının evinin önünde kendini vurdu
BOLU Kız arkadaşının evinin önünde kendini vurdu
BOLU Kız arkadaşının evinin önünde kendini vurdu
BOLU Kız arkadaşının evinin önünde kendini vurdu
BOLU Kız arkadaşının evinin önünde kendini vurdu
BOLU Kız arkadaşının evinin önünde kendini vurdu

Sümer Mahallesi, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU Kız arkadaşının evinin önünde kendini vurdu - Son Dakika


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