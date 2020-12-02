Barıştıktan sonra ilk kez el ele görüntülendiler - Son Dakika

Barıştıktan sonra ilk kez el ele görüntülendiler

02.12.2020 15:06
Barıştıktan sonra ilk kez el ele görüntülendiler, System.String[]

Geçtiğimiz haftalarda tekrar barıştıkları ortaya çıkan İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. İkili, barıştıktan sonra ilk kez el ele görüntülendiler

Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve el ele alışverişin keyfini çıkaran çift, soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti.& ;

ZOR GÜNLER GERİDE KALDI

Çiftin zor günleri geride bıraktığı ve mutlu olduğu anlaşılırken, alışveriş turu boyunca Kutluay sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı.

YEMEKLERİNİ ALIP EVLERİNE GİTTİLER

Uzun süre mağazaları teker teker gezerek eksiklerini gideren çift paket servis yemeklerini de alarak evlerinin yolunu tuttular.

Barıştıktan sonra ilk kez el ele görüntülendiler

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Barıştıktan sonra ilk kez el ele görüntülendiler - Son Dakika Magazin


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