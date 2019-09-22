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Barıştılar

1 saat önce

Akalın ve Aydın önceki gün İstinye Park'ta "barış yemeği" yedi.

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Akalın ve Aydın önceki gün İstinye Park'ta "barış yemeği" yedi. Zuma Restoran'daki öğle yemeğinde ikiliye, barışma sürecinde arabuluculuk yaptıkları öğrenilen Esra Balamir, Pelin Çini ve Selin Ciğerci de eşlik etti. Akalın'ın Uzakdoğu mutfağının acısıyla ünlü sosu wasabi'yi elleriyle Aydın'a yedirmesi, masadakileri güldürdü. Arkadaş grubu, yemeğin ardından restorandan ayrılıp birlikte alışveriş turu yaptı.

Selin Ciğerci, Esra Balamir, İstinye, Aydın, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:45 
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