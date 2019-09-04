Son Dakika Haberleri: - Bariyer demirleri otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı
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- Bariyer demirleri otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı

1 saat önce

- Bariyer demirleri otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralıKONYA - Konya'da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyer demirlerine çarptı.

- Bariyer demirleri otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı

KONYA - Konya'da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyer demirlerine çarptı. Kazada bariyer demirleri otomobile ok gibi saplanırken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi Gülistan Alt Geçidi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden havaalanı istikametine seyir halinde olan Ö.P. idaresindeki 42 U 5591 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bariyer demirlerine çarptı. Kazada demirler otomobile ok gibi saplanırken, sürücü ve yanında bulunan K.P. yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 12:20 Kaynak: İHA
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