Bariyer'e ok gibi saplanan araçtan sağ kurtuldular
42 dakika önce
ÜMRANİYE TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki bariyere ok gibi saplandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:37 Kaynak: DHA
ÜMRANİYE TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki bariyere ok gibi saplandı. Otomobil içinde bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza saat 15.00 sıralarında Ümraniye TEM bağlantı yolu Mimar Sinan Camii karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 HRJ 88 plakalı otomobil Ataşehir sapağında sürücüsü Mehmet Ali Karademir'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki bariyere girdi. Bariyerin ok gibi saplandığı otomobilde bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bariyere giren aracı çıkarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bariyerleri keserek aracı bulunduğu yerden çıkardı. Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu.
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