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Bariyer hırsızlığı şüphelisi fotokapandan tespit edilerek yakalandı - Son Dakika

Bariyer hırsızlığı şüphelisi fotokapandan tespit edilerek yakalandı

07.01.2022 14:56
Bariyer hırsızlığı şüphelisi fotokapandan tespit edilerek yakalandı

KIRKLARELİ'de yaklaşık 2 kilometrelik kara yoluna ait toplam 50 bariyer bağlantı aparatını çalan M.M. (37), fotokapan görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı.

KIRKLARELİ'de yaklaşık 2 kilometrelik kara yoluna ait toplam 50 bariyer bağlantı aparatını çalan M.M. (37), fotokapan görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı.

Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul kara yolu güzergahlarında bariyer hırsızlığının artması üzerine Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, belirli noktalara fotokapan yerleştirdi. Bulgaristan'a giden Dereköy yolu üzerindeki fotokapana bir şüphelinin sabah erken saatlerde bariyerleri sökmeye çalıştığı görüntüler yansıdı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, M.M.'yi, özel aletlerle Demircihalil mevkisinde yaklaşık 2 kilometrelik kara yoluna ait toplam 50 bariyer bağlantı aparatını söküp aracına yüklerken yakaladı. Bağlantı aparatlarının yaklaşık 80 bin lira değerinde olduğu belirtildi. M.M kandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 6 mermi, 3 ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait çok sayıda fişek, 16 çeşitli ebatlarda bıçak, 2 cop, 1 kelepçe, 2 testere, 4 balta, 1 çekiç, 2 kazma, 1 törpü, 1 cam kesme aparatı, 2 falçata, 1 satır, 1 hassas terazi, 2 dürbün, 1 metal dedektörü ele geçirildi.


Bariyer hırsızlığı şüphelisi fotokapandan tespit edilerek yakalandı
Bariyer hırsızlığı şüphelisi fotokapandan tespit edilerek yakalandı
Bariyer hırsızlığı şüphelisi fotokapandan tespit edilerek yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bariyer hırsızlığı şüphelisi fotokapandan tespit edilerek yakalandı - Son Dakika
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