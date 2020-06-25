Bariyer otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Bariyer otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerin ok gibi otomobile saplandığı feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri- Ankara karayolu Beydeğirmeni mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Halim Ataman (34) yönetimindeki 16 AAJ 877 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı otomobil sürücüsü Halim Ataman olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Hatice Nur Ataman (34), Yusuf Sami Ataman (5), Ebru Ataman (29) ve Fatih Ataman (35) yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Halim Ataman'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan, kaza anında araçta bulunan kuş kafesi de parçalanırken, içerisinde bulunan kuş da kaçtı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:27 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bariyer otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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