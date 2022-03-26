Kontrolden çıkan otomobil bariyere ok gibi saplandı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil bariyere ok gibi saplandı

26.03.2022 14:04

Kontrolden çıkan otomobil bariyere ok gibi saplandı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, bariyerlere ok gibi saplanarak durabildi.

Kontrolden çıkan otomobil bariyere ok gibi saplandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, bariyerlere ok gibi saplanarak durabildi. Kazada bir kişi yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi yan yoldan D100 Karayolu çıkışında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre H.C. idaresindeki 41 H 7533 plakalı Nissan marka otomobil seyir halindeyken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile yolcu kısmında bulunan sürücünün eşi H.K. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtulurken otomobil kullanılmaz hale geldi. Araç çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza aile ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil bariyere ok gibi saplandı
Kontrolden çıkan otomobil bariyere ok gibi saplandı
Kontrolden çıkan otomobil bariyere ok gibi saplandı
Kontrolden çıkan otomobil bariyere ok gibi saplandı
Kontrolden çıkan otomobil bariyere ok gibi saplandı
Kontrolden çıkan otomobil bariyere ok gibi saplandı
Kontrolden çıkan otomobil bariyere ok gibi saplandı
Kontrolden çıkan otomobil bariyere ok gibi saplandı
Kontrolden çıkan otomobil bariyere ok gibi saplandı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil bariyere ok gibi saplandı - Son Dakika


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