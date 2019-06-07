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Bariyer otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı

1 saat önce

Bariyer otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralıKONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bariyere çarptı.

Bariyer otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı
KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bariyere çarptı. Demir bariyerin ok gibi saplandığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.10 sıralarında Kulu ilçe merkezi yakını Katır Tepesi Mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Kulu istikametine gelmekte olan Görkem Durak'ın kullandığı 42 FLR 45 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı. Çarpma sırasında otomobile ok gibi sağlanan demir bariyer, motor kısmından girerek arka camdan çıktı. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Meryem Durak yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kaza mahallinde inceleme yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bariyer otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:40 Kaynak: İHA
Konya, Kulu, 3. Sayfa
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