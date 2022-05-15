MARDİN BARİYER OTOMOBİLE SAPLANDI: 3 YARALI - Son Dakika
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MARDİN BARİYER OTOMOBİLE SAPLANDI: 3 YARALI

15.05.2022 12:43

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyere çarptı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyere çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde İpekyolu'nda Nusaybin ilçesinin kırsal Yolbilen Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 21 ACH 073 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Bariyer, otomobilin önünden sürücü tarafından girerek arka tarafından çıktı. Kazada 2'si yabancı uyruklu, 3 kişi otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla otomobilde bulunan yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Hastanede tedavisi devam eden yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

MARDİN BARİYER OTOMOBİLE SAPLANDI: 3 YARALI
MARDİN BARİYER OTOMOBİLE SAPLANDI: 3 YARALI
MARDİN BARİYER OTOMOBİLE SAPLANDI: 3 YARALI
MARDİN BARİYER OTOMOBİLE SAPLANDI: 3 YARALI
MARDİN BARİYER OTOMOBİLE SAPLANDI: 3 YARALI
MARDİN BARİYER OTOMOBİLE SAPLANDI: 3 YARALI
MARDİN BARİYER OTOMOBİLE SAPLANDI: 3 YARALI
MARDİN BARİYER OTOMOBİLE SAPLANDI: 3 YARALI
MARDİN BARİYER OTOMOBİLE SAPLANDI: 3 YARALI
MARDİN BARİYER OTOMOBİLE SAPLANDI: 3 YARALI
MARDİN BARİYER OTOMOBİLE SAPLANDI: 3 YARALI
MARDİN BARİYER OTOMOBİLE SAPLANDI: 3 YARALI
MARDİN BARİYER OTOMOBİLE SAPLANDI: 3 YARALI
MARDİN BARİYER OTOMOBİLE SAPLANDI: 3 YARALI
MARDİN BARİYER OTOMOBİLE SAPLANDI: 3 YARALI
MARDİN BARİYER OTOMOBİLE SAPLANDI: 3 YARALI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MARDİN BARİYER OTOMOBİLE SAPLANDI: 3 YARALI - Son Dakika
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