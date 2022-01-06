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Bariyere çarpan aracın sürücüsü öldü - Son Dakika

Bariyere çarpan aracın sürücüsü öldü

06.01.2022 11:02
Bariyere çarpan aracın sürücüsü öldü

DÜZCE'de kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyere çarptı.

DÜZCE'de kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyere çarptı. Bariyerin sol ön bölümüne saplandığı aracın sürücüsü Mehmet Yıldız hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolu Küçük Melen Köprüsü, Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Düzce'ye giden Mehmet Yıldız idaresindeki 81 AAK 655 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Bariyer araca saplanırken, Yıldız sürücü koltuğunda sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi sürücüyü araçtan çıkardı. İlk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


Bariyere çarpan aracın sürücüsü öldü
Bariyere çarpan aracın sürücüsü öldü
Bariyere çarpan aracın sürücüsü öldü
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Mehmet Yıldız, Tragger, Düzce, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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