Bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

22.04.2022 19:42
Bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu yan yolda bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu yan yolda bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu yan yol İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa G. idaresindeki 52 LH 304 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazanın şiddetiyle hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrasında yolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

YORUMLAR
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D-100 Karayolu, Kocaeli, Gebze, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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