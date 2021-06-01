BARİYERE ÇARPAN MİNİBÜSÜN ŞOFÖRÜ YARALANDI - Son Dakika

Burdur'dan Ankara yönüne giden Soner Y. (34) yönetimindeki 24 EH 751 plakalı minibüs, bugün saat 07.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gökçebağ köyü yakınlarında bariyere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sürücü Soner Y. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi 'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Burdur-Ankara karayolunda ulaşım kısa süre tek şeritten sağlandı.

Burdur 'da kontrolden çıkan minibüsün bariyerlere çarptığı kazada sürücü yaralandı.

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